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Автомобили

В России предложили упростить регистрацию автомобилей

Депутат Нилов предложил регистрировать автомобили в МФЦ по всей России
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с инициативой распространить на все регионы РФ практику постановки транспортных средств на учет в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщает ТАСС. Соответствующие предложения направлены главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

В качестве успешного примера парламентарий привел опыт МФЦ в городе Шахты Ростовской области, где на одной площадке объединены услуги регистрации автомобилей и взаимодействие с местным управлением МВД. По мнению Нилова, такой формат полностью отвечает принципу «одного окна»: он избавляет автовладельцев от необходимости посещать несколько ведомств, сокращает время ожидания и снижает бюрократические барьеры.

Автор инициативы подчеркивает, что внедрение подобной системы в масштабах страны позволит гражданам в комфортных условиях решать сразу комплекс задач: ставить машину на учет, проходить техосмотр, оформлять страховой полис ОСАГО и уплачивать все пошлины на месте.

На сегодняшний день зарегистрировать автомобиль можно в любом субъекте федерации вне зависимости от прописки владельца. Данная услуга традиционно предоставляется в подразделениях ГИБДД, а также в ряде флагманских центров госуслуг Москвы и некоторых других МФЦ. Предложение депутата направлено на то, чтобы сделать эту возможность общедоступной по всей стране.

До этого автолюбителям в Российском союзе автомобилистов (РСА) рекомендовали иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета.

«Может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности», — говорится в сообщении РСА.

Ранее сообщалось, что в России вдвое выросло мошенничество с каско.

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