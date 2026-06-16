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Автомобили

Легковушка с человеком попала в фатальное ДТП, влетев в дом

В Воронежской области молодой водитель не выжил, влетев в дом на легковушке
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В Воронежской области 22-летний водитель влетел на легковой машине в дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Трагедия произошла в селе Воронцовка Павловского района. Водитель не справился с управлением, проехал по обочине и врезался в жилой дом», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, стекла, капот и бампер, при этом в момент тарана автомобильные детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в момент ДТП в машине находился 9-летний пассажир, который пострадал.

До этого в Приморском крае самосвал раздавил автомобиль с людьми в момент фатального ДТП. На размещенных в сети кадрах видно, что УАЗ получил серьезные повреждения: машину полностью смяло.В момент аварии в автомобиле находилось два человека: 37-летний водитель и 22-летний пассажир. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего автомобилиста с переломами ребер, плеча и пальца руки. Травмы пассажира оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее жесткое ДТП в центре Москвы попало на камеру.

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