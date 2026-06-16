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В Москве спрогнозировали пробки до 8 баллов вечером из-за осадков и перекрытий

ЦОДД спрогнозировал заторы в центре города вечером 16 июня из-за перекрытий
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Московских водителей предупредили о возможных рекордных пробках вечером 16 июня. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), из-за осадков и временных локальных перекрытий дорог средняя скорость движения в городе может значительно снизиться, а заторы достигнут 8 баллов.

Водителям настоятельно рекомендуют заранее планировать маршруты, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон за рулем и перед выездом проверить уровень омывающей жидкости.

В настоящее время интенсивное движение фиксируется в районах локальных перекрытий, а также на внутренней стороне Садового кольца — от Таганской площади до Зубовского бульвара, и на внешней стороне МКАД в районе Носовихинского и Волоколамского шоссе.

Столичный ЦОДД призывает автомобилистов быть внимательными и по возможности пользоваться общественным транспортом.

До этого в Москве водители пожаловались на огромную пробку на Кутузовском проспекте. Дорогу перекрыли сотрудники ДПС. По словам автомобилистов, они находятся в районе Можайского шоссе и Кутузовского проспекта более двух часов. О причинах ограничений проезда не сообщается.

В 9:20 (мск) Дептранс столицы объявил о перекрытии дорог на МКАД, на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская и на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.

Ранее в Госдуме предложили обязать курьеров на электросамокатах иметь аналог ОСАГО.

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