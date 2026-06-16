Скопились сотни машин: на Кутузовском проспекте в Москве заблокировали проезд

В Москве водители пожаловались на огромную пробку на Кутузовском проспекте

В Москве на Кутузовском проспекте образовалась огромная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Жители Москвы рассказали «Осторожно, новости», что стоят в пробке на Кутузовском проспекте по направлению в центр уже больше двух часов. По словам очевидцев, на дороге скопились сотни машин, она перекрыта сотрудниками ДПС», – говорится в публикации.

По словам автомобилистов, они находятся в районе Можайского шоссе и Кутузовского проспекта более двух часов. О причинах ограничений проезда не сообщается.

До этого в Приморском крае самосвал раздавил автомобиль с людьми в момент фатального ДТП. На размещенных в сети кадрах видно, что УАЗ получил серьезные повреждения: машину полностью смяло.В момент аварии в автомобиле находилось два человека: 37-летний водитель и 22-летний пассажир. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего автомобилиста с переломами ребер, плеча и пальца руки. Травмы пассажира оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее жесткое ДТП в центре Москвы попало на камеру.