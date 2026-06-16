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Автомобили

Фатальное ДТП: последние секунды жизни байкера попали на камеру

В Новосибирске байкер разбился в жестком ДТП, и это попало на видео

В Новосибирске мотоциклист попал в фатальное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Универсал Toyota Corolla Fielder буквально вынул перед мотоциклом из пробки, не дав шансов байкеру избежать столкновения», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер врезается в черный автомобиль, который выезжает на проезжую часть. От удара мотоциклист отлетает в сторону на несколько метров и падает на дорогу. По данным канала, байкер получил несовместимые с жизнью травмы.

До этого в Приморском крае самосвал раздавил автомобиль с людьми в момент фатального ДТП. На размещенных в сети кадрах видно, что УАЗ получил серьезные повреждения: машину полностью смяло.В момент аварии в автомобиле находилось два человека: 37-летний водитель и 22-летний пассажир. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего автомобилиста с переломами ребер, плеча и пальца руки. Травмы пассажира оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее жесткое ДТП в центре Москвы попало на камеру.

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