«Истекли кровью»: в Челябинске серьезное столкновение попало на камеру

В Челябинске самокатчик и велосипедист истекли кровью после ДТП

В Челябинске столкнулись велосипедист и самокатчик. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Велосипедист и самокатчик столкнулись так сильно, что истекли кровью! Теперь виновника столкновения ищут. Инцидент произошел 7 июня около 20:18 на перекрестке улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта. Со слов очевидца, самокатчик на скорости столкнулся с велосипедистом», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как велосипедист и самокатчик падают от удара, после чего к пострадавшим подбегают пешеходы. По словам очевидца, самокатчик покинул место происшествия. В настоящее время правоохранители устанавливают его местоположение. В ведомстве отметили, что 42-летний велосипедист получил травмы, на место выезжали сотрудники ГИБДД.

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