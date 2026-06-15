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«Ща наркоту подкину»: пассажир пришел в ярость, когда девочка не уступила ему место

В Самаре пассажир маршрутки угрожал школьнице подбросить наркотики
Кадр из видео/Telegram-канал «Самара ДТП | samara.dtp.official»

В Самарской области пассажир набросился на школьницу в маршрутке и угрожал подкинуть ей наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«Пассажир, представившийся «начальником погранвойск», устроил травлю несовершеннолетней прямо в салоне маршрутки, решив, что девочка обязана была уступить ему место. Несмотря на наличие свободных сидений, он обрушился на нее с грубыми оскорблениями, а затем начал угрожать», – говорится в публикации.

Женщины пытались остановить агрессивного пассажира и призывали на помощь мужчин, но те долгое время не вмешивались. Дебошир продолжал кричать, оскорблять пассажирок и угрожал подбросить наркотики. Прекратить скандал удалось только после того, как один из мужчин все же сделал ему замечание.

До этого в центре Петрозаводска мужчины устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар. На записи также заметно, как нарушитель бьет левой боковой в челюсть оппоненту. После конфликта один из водителей уехал, второй – остался ждать полицию.

Ранее россиянин ударил школьника на АЗС и попал на камеру.

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