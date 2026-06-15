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Автомобили

«Кадры могут шокировать»: автомобиль на скорости снес пешеходов в Магнитогорске

В Магнитогорске на видео сняли, как пешеход отлетел в дерево в момент тарана авто

В Магнитогорске автомобиль влетел в пешеходов в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Кадры могут шокировать. Как рассказали в областном ГАИ, водитель «Дэу Нексии» выезжал с парковки задним ходом и сбил троих пешеходов. После столкновения водитель попытался скрыться с места ДТП, но нарушителя быстро нашли и задержали», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль врезается в пешеходов, которые разлетаются в разные стороны, при этом одного из мужчин отбрасывает в дерево. По данным канала, в результате произошедшего три человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали двух пострадавших, еще одному назначили лечение на дому.

В отношении водителя составлены протоколы за оставление места ДТП и употребление алкоголя после аварии. Кроме того, возбуждено административное дело за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью.

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