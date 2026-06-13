Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Видео: автобус протаранил такси на юго-западе Москвы

В Москве автобус протаранил такси и попал на видео

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля такси. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, авария произошла в районе дома 9 по Новоясеневскому проспекту. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что автобус на высокой скорости сместился в левый ряд, где по касательной столкнулся с проезжающим такси. От удара у такси сорвало правую переднюю дверь, затем машину развернуло. Автобус затормозил в левом ряду. У него оказалось разбито боковое стекло рядом с местом водителя.

О числе пострадавших в аварии и ее причинах не сообщается. На кадрах с места происшествия виден пожарный автомобиль и две машины скорой помощи.

До этого в Подмосковье дерево обрушилось на автобус с пассажирами.

Ранее гаишники спасли девушку от собак сиреной и мигалкой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!