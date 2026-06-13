Видео: автобус протаранил такси на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля такси. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, авария произошла в районе дома 9 по Новоясеневскому проспекту. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что автобус на высокой скорости сместился в левый ряд, где по касательной столкнулся с проезжающим такси. От удара у такси сорвало правую переднюю дверь, затем машину развернуло. Автобус затормозил в левом ряду. У него оказалось разбито боковое стекло рядом с местом водителя.

О числе пострадавших в аварии и ее причинах не сообщается. На кадрах с места происшествия виден пожарный автомобиль и две машины скорой помощи.

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