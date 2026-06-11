Автошколы будут оценивать по числу ДТП, совершенных их выпускниками

Критерием оценки эффективности автошкол станет количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), совершенных их выпускниками. Об этом в интервью Дума ТВ сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

По мнению парламентария, нововведение будет способствовать сокращению числа аварий на российских дорогах. Он напомнил, что по статистике в ДТП чаще всего попадают именно новички.

«И это логично — у них мало опыта. Для того чтобы их лучше готовили и уровень подготовки молодых водителей был выше, как раз и был поднят вопрос о необходимости работать с автошколами», — сказал Федяев.

Издание напоминает, что 28 мая в России вступил в силу приказ МВД РФ, предусматривающий создание рейтинга эффективности автошкол.

До этого сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для инструкторов автошкол, согласно которому последние должны иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки.

Ранее стало известно, что учащимся автошкол грозит новый экзамен.