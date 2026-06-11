«Сильный удар и крики»: самосвал влетел в автомобиль с россиянами

В Челябинске на видео сняли разбитую легковушку после тарана самосвала

В Ленинском районе Челябинска самосвал врезался в легковую машину с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Жесткое ДТП произошло вчера около 21:30. По словам очевидца, после столкновения он слышал сильный удар и крики. Судя по кадрам с места происшествия, самосвал серьезно помял легковой автомобиль. Особенно сильно досталось левой стороне машины - кузов буквально вдавлен внутрь», – говорится в публикации.

По предварительной информации, в момент аварии в машине находились молодые люди. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с мотоциклистами. На место аварии прибыла бригада реанимации, которая оказала первую помощь байкерше, получившей тяжелые травмы. Также сообщается, что в результате ДТП вторая пострадавшая сломала руку и сейчас находится в шоковом состоянии.

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