«Сразу бросились»: на видео попало, как иномарка с людьми опрокинулась в жестком ДТП

В Челябинской области на видео попало, как авто с людьми перевернулось в ДТП

В поселке Шершни Челябинской области перевернулась иномарка с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Авария произошла в минувшие выходные. Момент столкновения попал на видео. Очевидцы происшествия не остались в стороне и сразу бросились на помощь водителю перевернувшейся машины. Обстоятельства ДТП выясняются», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в момент аварии автомобильные детали разлетаются по проезжей части. О состоянии людей, которые в момент кульбита находились в иномарке, не сообщается.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной и улетела в реку. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в водоем, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге.

Ранее россиянка попала на видео, когда сделала сальто в момент ДТП.