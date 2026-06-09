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В сети опубликовали видео с места взрыва автомобиля Zeekr

Опубликовано видео с места взрыва автомобиля Zeekr на юго-западе Москвы

Видео с места происшествия на юго-западе Москвы, где, предположительно, взорвался автомобиль, опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Инцидент произошел на парковке на пересечении улиц Введенского и Бутлерова, прилегающую территорию оцепили.

На кадрах видно, что на месте дежурят Росгвардия и полиция.

Telegram-канал SHOT уточняет, что возгорание ликвидировали спасатели, его очаг был под капотом китайского электрокара. Пострадавших в результате инцидента нет.

Позже стало известно, что взрыв автомобиля Zeekr в московском Коньково оказался контролируемым подрывом подозрительного предмета, сообщает Mash. Его нашли под припаркованной машиной.

Ранее сообщалось, что депутат на Ford Mustang попал в жесткое ДТП в Ленобласти.

 
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