Новый класс: BMW следующего поколения появились в Казахстане

В Казахстане открылись официальные продажи электрического кроссовера BMW iX3, который является представителем поколения Neue Klasse. На факт появления автомобилей в дилерских центрах обратил внимание журнал Motor.

Новый BMW iX3 стоит от 50 млн тенге, что равнозначно 7,5 млн рублей. Но цену можно увеличить, заказав дополнительные опции, уточняет издание.

В единственной версии 50 xDrive имеется 470-сильная (645 Нм) двухмоторная силовая установка, которая запитана от аккумулятора емкостью 108,7 кВт·ч.

Кроссовер iX3 — полностью электрический, он обеспечивает запас хода в 805 км на одной зарядке, а пиковая мощность пополнения энергии на зарядной станции составляет для него 400 кВт. Для того, чтобы получить запас хода в 370 км, он должен провести у зарядного разъема 10 минут.

Лобовое стекло автомобиля представляет собой проекционную поверхность для отображения информации. Производство BMW iX3 началось в конце прошлого года на новом заводе в немецком Дебрецене.

Ранее стало известно, что фургон Sollers SF5 получит «автомат» раньше «Газели».