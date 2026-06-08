В России впервые смогли наладить выпуск собственных подушек безопасности

Группа «Соллерс» дала старт серийному производству компонентов системы пассивной безопасности: рулевых колес, подушек безопасности и блоков управления системой. Производством коплектующих будет заниматься индустриальная площадка компании в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба «Соллерса».

На предприятии «Компоненты Системы Безопасности» (КСБ) организован полный цикл производства: пенозаливочные линии по производству рулей; раскрой, пошив и сборка подушек безопасности; пошив оплетки и обтяжка рулей; испытательная лаборатория для проведения валидационных и серийных тестов всех изделий.

Также создано производство для изготовления различных блоков управления. Общий объем инвестиций в проект составил 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей предоставлены ФРП в виде льготного займа. Этой продукцией будут комплектоваться автомобили марок Sollers и УАЗ.

До этого были названы главные особенности обновленного фургона Sollers SF5. Главное отличие новинки — 6-ступенчатый автомат Aisin, пока из Китая, но с перспективой локализации. Автомобиль создан для города и пригорода, где автомат заметно снижает усталость водителя в пробках. Расход топлива вырос незначительно — в смешанном режиме около 11 литров на сотню, отметил специалист.

Фургон оснащается дизелем 2.7 литра (150 л.с., 355 Н·м) с системой впрыска мочевины AdBlue.

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