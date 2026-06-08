Audi впервые обошла по продажам BMW и Mercedes на российском рынке

В мае 2026 года Audi впервые за долгое время обошла BMW и Mercedes-Benz на российском авторынке, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По данным учета, новых автомобилей Audi было зарегистрировано 1159 штук — это в 6,3 раза больше, чем в мае прошлого года (185 шт.). Продажи BMW, напротив, снизились на 1,4% до 1075 машин, а Mercedes-Benz показал рост на 21% до 751 единицы, отметил эксперт.

Секрет успеха Audi кроется в китайской сборке: на долю автомобилей, произведенных в Китае, приходится 86% всех проданных Audi. Для сравнения, у BMW доля машин китайского производства составляет 41%, а у Mercedes-Benz — менее 5%. Кроме того, модельный ряд Audi, который заказывают россияне, заметно проще, чем у BMW и тем более Mercedes-Benz, что также влияет на доступность и объемы поставок, сказал Целиков.

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