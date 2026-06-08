Россиянам рассказали, какие автомобили получили скидки в начале лета

На первой летней неделе (с 1 по 5 июня) дистрибуторы активно корректировали прайс-листы, и основным трендом стало увеличение скидок на фоне избыточного предложения на складах. Как сообщается в аналитике Telegram-канала Олега Мосеева, изменения затронули практически всех игроков.

Lada пересмотрела условия на автомобили 2025 года. На все комплектации седана Aura установлена скидка 100 тыс. рублей. На универсал Largus во всех версиях скидка выросла на 30 тыс. рублей. Аналогичная прибавка в 30 тыс. рублей действует для Largus CNG, Largus Cross с пятью местами и семиместного Largus Cross.

Geely изменила условия на машины 2025 года. Кроссоверы Atlas в комплектациях Flagship, Luxury и Sport с полным приводом подорожали на 144 тыс. рублей. Скидка в 40 тыс. рублей на Monjaro в версии Flagship была отменена.

Changan предоставляет скидку 100 тыс. рублей на все комплектации UNI-V 2024 года.

Jetour обновил условия для моделей 2025–2026 годов. Dashing подешевел на 50 тыс. рублей во всех версиях. На T1 2026 года установлена скидка 75 тыс. рублей. Выгода на X70 Plus в комплектации Prestige увеличилась на 50 тыс. рублей.

Exeed предлагает скидку 250 тыс. рублей на кроссовер RX 2025 года в версиях Premium IOV и Flagship.

GAC установил скидку 150 тыс. рублей на внедорожник GS8 в комплектации GL с пятью местами (2025 и 2026), а также на GS8 New и GS8 Traveller во всех комплектациях.

«Москвич» поднял цену на базовую версию модели «3» 2026 года с механической коробкой передач. Прибавка составила 15 тыс. рублей.

Hongqi пересмотрел цены на модели 2024–2025 годов. HS3 подорожал на 20–60 тыс. рублей. HS5, напротив, подешевел: версии 2024 года — на 151–321 тыс. рублей, 2025 года — на 231–241 тыс. рублей. H6 2025 года стал дешевле на 161–231 тыс. рублей. H9 в комплектации Deluxe 2024 года прибавил 10 тыс. рублей.

LiXiang (Sinomach) ввел скидки на модели 2026 года: L6 — от 720 до 773 тыс. рублей, L7 — 685,5 тыс. рублей, L9 — 395,5 тыс. рублей.

Soueast увеличил дисконты на 2026 год: скидка на S06 выросла со 100 до 150 тыс. рублей, на S07 — с 50 до 100 тыс. рублей (плюс 50 тыс. в обоих случаях).

Exlantix поднял цену на ES 2025 года в спортивной комплектации на 110 тыс. рублей — до 6,85 млн рублей с прежних 6,74 млн рублей.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

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