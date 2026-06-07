Водитель легковушки протаранил детскую площадку, появились первые кадры

В Воркуте легковая машина протаранила детскую площадку. Об этом сообщает Telegram-канал «Сыктывкар №1».

«Водитель въехал в детскую площадку в Воркуте. Произошло это ночью с 5 на 6 июня и поэтому удалось избежать трагедии, и дети не пострадали», – говорится в публикации.

По словам мэра города Игоря Гурьева, в настоящее время муниципальные службы восстанавливают ограждение. Кроме того, в скором времени планируют оценить ущерб, который возместит водитель легковой машины.

До этого в Санкт-Петербурге на 67 километре внутренней стороны КАД автомобиль каршеринга наехал на рабочего. Авария произошла ночью. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. О перекрытиях на автодороге не сообщается.

Кроме того, в Уфе столкнулись четыре автомобиля и мотоцикл. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкеры влетают в Volkswagen, от удара люди подлетают в воздух и падают на проезжую часть. На записи также заметно, как после столкновения люди выходят из иномарок и направляются к водителю мотоцикла и его пассажирке.

Ранее автобус с россиянами влетел в дерево, есть пострадавшие.