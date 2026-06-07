Последние секунды жизни пенсионерки попали на камеру

В Казани тракторист задавил пенсионерку и попал на камеру

В Казани тракторист задавил пожилую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал KazanFirst.

«Молодой водитель из Зеленодольского района, которому сейчас около 22 лет, выполнял дорожные работы и двигался на экскаваторе задним ходом. Он не проверил, свободен ли путь позади машины, и сбил пожилую женщину 1944 года рождения, жительницу Ново-Савиновского района», – говорится в публикации.

По данным канала, травмы, которые получила пенсионерка, оказались несовместимыми с жизнью. По данным полиции, в момент аварии пешеход шла по проезжей части, при этом тротуар был рядом. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

До этого в Санкт-Петербурге на 67 километре внутренней стороны КАД автомобиль каршеринга наехал на рабочего. Авария произошла ночью. В результате ДТП мучжина получил травмы, несовместимые с жизнью. О перекрытиях на автодороге не сообщается.

Ранее кульбит байкеров в момент массового ДТП попал на камеру.