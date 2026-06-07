Приезжала скорая: мужчина ударом сбил с ног человека на парковке, и это попало на камеру

В Казани мужчины избили друг друга на проезжей части и попали на видео

В Казани мужчины устроили массовую драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«На Минской вчера было неспокойно – неизвестные устроили разборки прямо под окнами многоэтажки. Что стало причиной драки неизвестно, но после этого на место приезжали скорая и полиция», – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина ударяет человека, который моментально падает на дорогу. Далее на записи заметно, как очевидцы перекладывают пострадавшего на клумбу.

До этого в Москве прохожий украл телефон в момент драки на проезжей части. На размещенных в сети кадрах видно, как люди дерутся на проезжей части. При этом прохожий, который намеревался разнять драку, в итоге украл чужой iPhone, случайно выпавший из кармана одного из участников. Драку пресекли, но нарушитель скрылся с чужим телефоном. Пострадавший обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местоположение нарушителя.

Ранее подросток выпал из окна трамвая в момент движения.