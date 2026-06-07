Видео: подросток выпал из окна трамвая в момент движения

В Екатеринбурге на видео попало, как подросток выпал из окна трамвая на дорогу

В Екатеринбурге подросток выпал из трамвая в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Все случилось на перекрестке Бакинских Комиссаров и Кировградской. Трамвай забрал пассажиров на остановке, поехал. В этот момент из окна решил вылезти 13-летний парень. Он упал, его забрала скорая», – сообщили в ГИБДД.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как подросток падает из окна на проезжую часть. По данным канала, прибывшие медики осмотрели школьника и отпустили домой. Кроме того, инспекторы направили документы в ПДН.

До этого в Подмосковье на трассе А-108 (вторая «бетонка», Большое бетонное кольцо) мотоциклист врезался в водительскую дверь кроссовера Skoda Yeti. Мотоциклисту в результате ДТП выжить не удалось. На фото с места происшествия видно, что рядом с лежащим на асфальте пострадавшим столпились несколько человек. Рядом находится мотоцикл. Удар при ДТП пришелся на водительскую дверь белого кроссовера Skoda Yeti: дверь автомобиля вдавлена в салон.

Ранее мужчина попал под колеса авто на КАД.