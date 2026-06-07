Мужчина попал под колеса авто на КАД

В Санкт-Петербурге на КАД пешеход попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Авария произошла на 67-км внутреннего кольца. Как сообщают очевидцы, автомобиль каршеринга сбил рабочего. Информация о ДТП уточняется», – говорится в публикации.

По данным канала, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. О перекрытиях на КАД не сообщается.

До этого в Подмосковье на трассе А-108 (вторая «бетонка», Большое бетонное кольцо) мотоциклист врезался в водительскую дверь кроссовера Skoda Yeti. Мотоциклисту в результате ДТП выжить не удалось. На фото с места происшествия видно, что рядом с лежащим на асфальте пострадавшим столпились несколько человек. Рядом находится мотоцикл. Удар при ДТП пришелся на водительскую дверь белого кроссовера Skoda Yeti: дверь автомобиля вдавлена в салон.

Кроме того, на видео попал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, у которого колесо отвалилось на ходу в Москве.

Ранее на Крымском мосту перекрыли движение.