Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Автомобили

Мужчина попал под колеса авто на КАД

На КАД пешеход попал под колеса каршеринга
Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Санкт-Петербурге на КАД пешеход попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Авария произошла на 67-км внутреннего кольца. Как сообщают очевидцы, автомобиль каршеринга сбил рабочего. Информация о ДТП уточняется», – говорится в публикации.

По данным канала, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. О перекрытиях на КАД не сообщается.

До этого в Подмосковье на трассе А-108 (вторая «бетонка», Большое бетонное кольцо) мотоциклист врезался в водительскую дверь кроссовера Skoda Yeti. Мотоциклисту в результате ДТП выжить не удалось. На фото с места происшествия видно, что рядом с лежащим на асфальте пострадавшим столпились несколько человек. Рядом находится мотоцикл. Удар при ДТП пришелся на водительскую дверь белого кроссовера Skoda Yeti: дверь автомобиля вдавлена в салон.

Кроме того, на видео попал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, у которого колесо отвалилось на ходу в Москве.

Ранее на Крымском мосту перекрыли движение.

 
Теперь вы знаете
Китай начал спецоперацию у берегов Тайваня, ВСУ прячут взрывчатку в бутылках из-под воды, а школьники заметили опечатку в ЕГЭ. Что нового к утру 7 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!