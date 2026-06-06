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Стало известно, какую альтернативу кроссоверу Kodiaq приготовила Skoda

Skoda показала большой кроссовер Peaq с аэродинамикой спорткара
Skoda

Компания Skoda раскрыла первые технические подробности своего нового флагманского электромобиля Peaq. Инженерам удалось добиться для крупногабаритного кроссовера низкого коэффициента аэродинамического сопротивления, как у спорткаров. Коэффициент Cx для новинки составляет всего 0,249 — ниже, чем у кроссовера Audi Q6 e-tron.

«Каждая тысячная доля, на которую мы снижаем коэффициент аэродинамического сопротивления, увеличивает запас хода примерно на один километр — и еще больше на трассе. И все это без добавления батарейных ячеек», — цитирует пресс-служба Skoda координатора отдела аэродинамики Штепана Янду.

Точные характеристики силовой установки и запас хода пока не раскрываются. Дизайн электромобиля выполнен в новой фирменной стилистике Modern Solid. Отличительные черты — гладкие боковины кузова и скрытые дверные ручки. Презентация готовой к продажам версии Skoda Peaq ожидается до конца 2026 года.

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