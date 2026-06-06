Глава Минпромторга назвал долю отечественных автомобилей на российском рынке

Продажи автомобилей отечественного производства в России выросли в апреле на треть по сравнению с тем же месяцев 2025 года, а доля отечественной техники на российском авторынке составляет 67%. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Автомобили российского производства продолжают наращивать долю на внутреннем рынке, параллельно укрепляя тенденцию к его восстановлению. Например, в апреле доля нашей техники уже достигла 67%, это на 11 п. п. больше, чем в апреле прошлого года. А продажи отечественных машин в разрезе «апрель к апрелю» выросли на треть», — сказал Алиханов.

При этом министр заверил, что Россия не собирается полностью закрывать свой рынок, чтобы местные автопроизводители жили в отсутствие конкуренции, а лишь стремится создавать такие условия, чтобы производство внутри страны было более выгодным, нежели прямой импорт. Также Алиханов напомнил, что по состоянию на конец 2025 года было перезапущено около 80% «брошенных» производственных площадок.

Ранее импорт новых автомобилей в Россию подскочил вдвое.