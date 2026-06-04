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Автомобили

Проезд для автомобилей закрыли в центре столицы

В Москве закрыли движение на Тверской улице
forden/Shutterstock/FOTODOM

В центре столицы перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Тверской улице от Тверского бульвара до Большого Гнездиковского переулка по направлению в центр», – говорится в публикации.

О причинах перекрытия улицы не сообщается. также неизвестно, когда восстановят по ней движение.

До этого стало известно, что в ближайшее воскресенье, 7 июня, в центре российской столицы будет временно ограничено движение транспорта. Причина — проведение спортивного мероприятия «Красочный забег».

Ограничения будут действовать с 3:00 до 14:00. В частности, под перекрытие попадут Цветной бульвар, Олимпийский проспект, улицы Дурова и Делегатская, а также боковой проезд Самотечной эстакады.

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