Мантуров протестировал новый Aurus Senat Long

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров лично протестировал обновленный Aurus Senat Long, сообщает ТАСС.

«Тестировал. <…> Очень хорошо», — сказал Мантуров.

Он отметил три ключевых преимущества автомобиля: маневренность, комфортную подвеску и удобную посадку. Особое внимание первый вице-премьер обратил на сиденья, которые хорошо адаптированы для людей разного роста.

«И за рулем удобно, и как пассажиру», — добавил он.

Обновленные модели Aurus Senat и Aurus Senat Long были представлены на ПМЭФ.Модель Senat получила ряд заметных внешних изменений. Инженеры и дизайнеры полностью заменили переднюю и заднюю оптику, обновили рисунок решетки радиатора, а также предложили расширенную палитру цветов кузова и новые варианты дизайна колесных дисков.

Версия Senat Long с увеличенной колесной базой отличается обновленным салоном. Внутри изменилась архитектура интерьера, появились сиденья нового стиля, переработанная мультимедийная система и свежие варианты интерьерных решений.

Кроме того, в экспозиции представлен кабриолет Aurus Senat Cabriolet, который впервые показали публике 9 мая 2019 года во время военного парада на Красной площади в Москве.

Ранее глава Senat назвал собственников новой российской автокомпании.