Глава Senat назвал собственников новой российской автокомпании

Собственниками нового российского автопроизводителя Senat стали частные инвесторы. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» на ПМЭФ рассказал генеральный директор компании Андрей Панков.

«Проект Senat развивается на заемные деньги от банков, но принадлежит частным инвесторам. Мы, конечно, благодарны поддержке, которую нам оказали наши технологические партнеры и государство, но у Senat частные инвесторы», — рассказал Панков.



Напомним, на ПМЭФ был впервые представлен российский седан Senat 900 длиной 5137 мм по цене около 8 млн рублей. Также анонсирован лимузин с увеличенной на 200 мм колесной базой. Автомобили оснащаются бензиновым двигателем мощностью 326 л.с. и пневматической подвеской в базовой комплектации.



Салон Senat 900 отделан натуральной кожей и деревом. В наличии кресла с электроприводом, массажем, подогревом и вентиляцией. Для задних пассажиров предусмотрен откидной столик, раздельный климат-контроль.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ представили обновленные версии люксовых седанов Aurus Senat.