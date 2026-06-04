Названы лидеры рынка новых авто в России

АвтоСпецЦентр: продажи Haval выросли на 50%, а спрос на Jetour сократился

По итогам недавнего периода лидером среди автомобильных марок в России стал Haval, который по сравнению с прошлым годом показал рост. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщили в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

«Лидером среди представленных в России марок стал Haval, показав прирост более чем на 50% к прошлогодним показателям. В тройку лидеров также вошли Tenet и Geely. Также россияне часто отдают предпочтение автомобилям брендов Changan (4,5 тыс. шт.), хотя его продажи снизились, и Jaecoo», – сообщили в «АвтоСпецЦентре».

Кроме того, в дилерском центре отметили, что на автомобили Jetour наблюдается сокращение спроса.

До этого замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов сообщил, что недооцененными китайскими автомобилями с пробегом можно считать Haval Jolion, Haval F7, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и RX.

Ранее Титов назвал самые выгодные по цене и обслуживанию автомобили.