Автосервис воспламенился в Подмосковье

В Московской области загорелся автосервис. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Автосервис горит в Ленинском округе Подмосковья. Столб черного дома видно издалека. Площадь пожара уточняется, следим за ситуацией», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как клубы черного дыма поднимаются над многоэтажными домами. О причинах возгорания не сообщается. Также неизвестно, если ли в результате пожара пострадавшие.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее реанимобиль с медиками попал в серьезное ДТП, когда спешил к человеку.