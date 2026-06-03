Последние секунды жизни россиянина попали на камеру в момент жесткой аварии

В городе Ачинске Красноярского края пешеход попал под колеса Honda. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Накануне вечером 31-летний водитель Honda Civic, двигаясь по шоссе Нефтяников, сбил 48-летнего мужчину. Пешеход шел по проезжей части навстречу потоку, был одет в темную одежду без световозвращающих элементов», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина сбивает человека, который переходит проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте. По данным канала, в результате произошедшего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. На место выезжали медики, но спасти мужчину не удалось.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине.

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