Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

Названы 10 главных автоновинок мая в России

Foton Tunland V7 и Geely Coolray вошли в список главных автоновинок мая в России
Geely

Китайские бренды продолжают активно расширять присутствие на российском авторынке. Только за май в продажу вышло 10 новых и обновленных моделей, сообщают «Автоновости дня».

Бренд Foton представил сразу три новинки. Пикап Tunland V7 получил пружинную подвеску и стоит 5,55 млн рублей. Бензиновая версия Tunland V9 мощностью 245 л.с. оценивается в 5,45 млн рублей. Дизельный фургон Foton View доступен по цене от 3,23 до 3,48 млн рублей и, как сообщается, уже забронирован клиентами на несколько месяцев вперед.

Обновленный лифтбек Changan Uni-V оснастили 2,0-литровым двигателем мощностью 235 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Его стоимость составляет 3,5 млн рублей.

Geely Coolray вернулся на российский рынок после годичного перерыва. Кроссовер предлагается в максимальной комплектации «Эксклюзив» по цене от 2,74 млн рублей.

Haval F7 2026 модельного года получил улучшенную эргономику, обновленную мультимедийную систему и модернизированные двигатели. Цены стартуют от 3 млн рублей.

Премиальный гибридный внедорожник Rox Adamas, к дизайну которого приложили руку специалисты итальянского ателье Pininfarina, обладает запасом хода до 1226 километров. Стоимость модели составляет от 10,1 до 10,4 млн рублей.

Hongqi Golden Sunflower Guoya, получивший неофициальное прозвище «китайский Rolls-Royce», стал одним из самых дорогих автомобилей на рынке. Его минимальная цена достигла 27,7 млн рублей.

Легкие коммерческие автомобили SKM M7 предлагаются в грузовой версии за 2,86 млн рублей и в пассажирской (минивэн) за 2,95 млн рублей.

C 22 мая в России продается еще один кроссовер стремительно набравшего популярность отечественного бренда Tenet — T4L. Он представляет собой семейную версию компактного кроссовера T4 с удлиненным кузовом и более просторным салоном. Цена новинки стартует от 2,26 млн рублей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что Citroen в 2028 году возродит «гадкого утенка» 2CV.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!