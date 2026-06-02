Названы 10 главных автоновинок мая в России

Foton Tunland V7 и Geely Coolray вошли в список главных автоновинок мая в России

Китайские бренды продолжают активно расширять присутствие на российском авторынке. Только за май в продажу вышло 10 новых и обновленных моделей, сообщают «Автоновости дня».

Бренд Foton представил сразу три новинки. Пикап Tunland V7 получил пружинную подвеску и стоит 5,55 млн рублей. Бензиновая версия Tunland V9 мощностью 245 л.с. оценивается в 5,45 млн рублей. Дизельный фургон Foton View доступен по цене от 3,23 до 3,48 млн рублей и, как сообщается, уже забронирован клиентами на несколько месяцев вперед.

Обновленный лифтбек Changan Uni-V оснастили 2,0-литровым двигателем мощностью 235 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Его стоимость составляет 3,5 млн рублей.

Geely Coolray вернулся на российский рынок после годичного перерыва. Кроссовер предлагается в максимальной комплектации «Эксклюзив» по цене от 2,74 млн рублей.

Haval F7 2026 модельного года получил улучшенную эргономику, обновленную мультимедийную систему и модернизированные двигатели. Цены стартуют от 3 млн рублей.

Премиальный гибридный внедорожник Rox Adamas, к дизайну которого приложили руку специалисты итальянского ателье Pininfarina, обладает запасом хода до 1226 километров. Стоимость модели составляет от 10,1 до 10,4 млн рублей.

Hongqi Golden Sunflower Guoya, получивший неофициальное прозвище «китайский Rolls-Royce», стал одним из самых дорогих автомобилей на рынке. Его минимальная цена достигла 27,7 млн рублей.

Легкие коммерческие автомобили SKM M7 предлагаются в грузовой версии за 2,86 млн рублей и в пассажирской (минивэн) за 2,95 млн рублей.

C 22 мая в России продается еще один кроссовер стремительно набравшего популярность отечественного бренда Tenet — T4L. Он представляет собой семейную версию компактного кроссовера T4 с удлиненным кузовом и более просторным салоном. Цена новинки стартует от 2,26 млн рублей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

