Подбородок сгнил: хирург изуродовал байкершу в Москве

В Москве хирург изуродовал байкершу, которая обратилась для установки импланта на подбородок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Как рассказала Анастасия «Базе», ее жизнь перевернулась из-за Карины Дикиновой, которая позиционирует себя как челюстно-лицевой хирург. Впервые она обратилась к ней за «лисьими глазками», и все прошло успешно. Поэтому позже девушка пришла к ней вновь, уже на более серьезную операцию — по замене импланта в подбородке. Медик призналась, что раньше не делала подобных процедур, но согласилась «поэкспериментировать» при одном условии: клиентка сама купит имплант», – говорится в публикации.

По данным канала, процедура прошла с нарушениями: хирург вскрыла ткани не через десну, спилила имплант грязным бором и установила новый поверх старого. Через несколько дней подбородок начал гнить, и, по словам пациентки, оказался безвозвратно изуродован.

В ходе разбирательств выяснилось, что Дикинова работала без лицензии. Анастасия нашла еще около 20 пострадавших от ее действий. При этом хирург открыла клинику в Москве и продолжает прием. Девушка обратилась в СК, проверка начата, но уголовное дело пока не возбуждено. Сама Дикинова утверждает, что клиентка пришла к ней уже с изуродованным подбородком, и она сделала все возможное.

