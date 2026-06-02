В России ужесточат требования к устойчивости легковых и грузовых машин

Росстандарт утвердил государственный стандарт, который устанавливает методы испытаний легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов на устойчивость, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Документ вступает в силу с 1 июля 2026 года и предписывает проводить несколько видов тестов. Один из ключевых — проверка стабилизации. В ходе этого испытания автомобиль специально разгоняют, затем поворачивают рулевое колесо, чтобы машина плавно пошла в разворот, после чего руль отпускают и наблюдают, сможет ли автомобиль самостоятельно вернуться в нейтральное положение.

Согласно новому ГОСТу, угол поворота рулевого колеса после его освобождения не должен увеличиваться, а управляемые колеса и сам руль обязаны самостоятельно возвращаться в сторону нейтральной позиции. Помимо теста на стабилизацию, стандарт предусматривает и другие испытания — в частности, проверку реакции автомобиля на рывок руля и заброс угловой скорости.

Все тесты должны проводиться на ровном участке дороги, без выбоин и неровностей. Новый ГОСТ будет обязательным для применения при оценке устойчивости транспортных средств.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

