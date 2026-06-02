Россиянам назвали самые выгодные по цене и обслуживанию автомобили

Покупатели все чаще оценивают автомобили по совокупной стоимости владения: цене покупки, гарантии, доступности сервиса, стоимости запчастей и ликвидности на вторичном рынке. Именно эти критерии, а не прежние стереотипы, сегодня определяют выбор, рассказал замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов в беседе с «Газетой.Ru».

«Если говорить о новых автомобилях, то наиболее сбалансированными сегодня выглядят массовые и локализованные китайские модели: Tenet T4/T7, Haval Jolion и F7, Belgee X50/X70, Geely Coolray и Monjaro, Chery Tiggo, Omoda C5, Jaecoo J7. Это уже не экзотика, а понятный массовый рынок с дилерской инфраструктурой, гарантией и накопленной статистикой эксплуатации», – отметил эксперт.

К другому сегменту сбалансированных машин Титов также отнес российские и локализованные автомобили: Lada Vesta, Lada Largus, Niva Travel, Solaris. Их главное преимущество — доступность обслуживания, широкая сеть сервисных центров, наличие запчастей и прогнозируемые эксплуатационные расходы.

Еще один тип выгодных машин — автомобили «ушедших» брендов, поставляемые через альтернативные каналы. Здесь важны прозрачное происхождение и понятная история владения.

В премиальной категории — это Volvo XC60/XC90, Audi Q5/Q7, Mercedes-Benz GLC/GLE, BMW X3/X5, Porsche Cayenne/Macan, а в массовом сегменте — Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Camry.

По словам эксперта, главным критерием выбора становится не страна происхождения бренда, а качество всей экосистемы владения — от стоимости покупки до эксплуатационных расходов.

