Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

Россиянам назвали самые выгодные по цене и обслуживанию автомобили

Автоэксперт Титов назвал три самых выгодных типа автомобилей
Mercedes-Benz

Покупатели все чаще оценивают автомобили по совокупной стоимости владения: цене покупки, гарантии, доступности сервиса, стоимости запчастей и ликвидности на вторичном рынке. Именно эти критерии, а не прежние стереотипы, сегодня определяют выбор, рассказал замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов в беседе с «Газетой.Ru».

«Если говорить о новых автомобилях, то наиболее сбалансированными сегодня выглядят массовые и локализованные китайские модели: Tenet T4/T7, Haval Jolion и F7, Belgee X50/X70, Geely Coolray и Monjaro, Chery Tiggo, Omoda C5, Jaecoo J7. Это уже не экзотика, а понятный массовый рынок с дилерской инфраструктурой, гарантией и накопленной статистикой эксплуатации», – отметил эксперт.

К другому сегменту сбалансированных машин Титов также отнес российские и локализованные автомобили: Lada Vesta, Lada Largus, Niva Travel, Solaris. Их главное преимущество — доступность обслуживания, широкая сеть сервисных центров, наличие запчастей и прогнозируемые эксплуатационные расходы.

Еще один тип выгодных машин — автомобили «ушедших» брендов, поставляемые через альтернативные каналы. Здесь важны прозрачное происхождение и понятная история владения.

В премиальной категории — это Volvo XC60/XC90, Audi Q5/Q7, Mercedes-Benz GLC/GLE, BMW X3/X5, Porsche Cayenne/Macan, а в массовом сегменте — Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Camry.

По словам эксперта, главным критерием выбора становится не страна происхождения бренда, а качество всей экосистемы владения — от стоимости покупки до эксплуатационных расходов.

Ранее были названы электромобили с самой низкой остаточной стоимостью.

 
Теперь вы знаете
Критика ЕГЭ, схема с отключением горячей воды и аномальная погода в регионах. Что нового к утру 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!