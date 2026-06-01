Последние секунды жизни водителя Land Rover и его семьи попали на камеру

В Свердловской области на подъезде к Нижним Сергам иномарка с людьми разбилась в аварии с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Вчера лоб в лоб столкнулись фура Volvo и Land Rover. <...> У фуры лопнуло колесо, и ее снесло на внедорожник, который ехал по встречке», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как большегруз врезается в иномарку, от удара машину с людьми закручивает на дороге, после чего Land Rover вылетает за пределы проезжей части. По данным канала, в результате столкновения водитель, три пассажира иномарки и собака получили травмы, несовместимые с жизнью.

