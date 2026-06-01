Автомобили с людьми разбились на северо-востоке Москвы и попали на камеру

В Москве на видео сняли иномарки, которые разбились в жестком ДТП

В Москве столкнулись Hyundai и Mitsubishi. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«В районе Свиблово на пересечении проезда Серебрякова и Сельскохозяйственной улицы произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, черный Hyundai двигался по Сельскохозяйственной улице на запрещающий сигнал светофора и врезался в Mitsubishi, следовавший по проезду Серебрякова в направлении метро «Ботанический сад», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что Hyundai получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, при этом детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что красный Mitsubishi в момент ДТП выехал за пределы проезжей части. По данным канала, в результате аварии три человека пострадали. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

