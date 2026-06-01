Россиянам перечислили главные проблемы седана Toyota Camry

Toyota Camry восьмого поколения (XV70), выпускавшаяся с 2017 по 2024 год, считается надежным автомобилем, но и у нее есть слабые места. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил самые частые поломки седана, которые могут доставить владельцам хлопоты.

На первом месте — стойки передних амортизаторов. По словам эксперта, на половине дорестайлинговых машин они не «доживали» до 100 тыс. километров. Иногда стойки выходили из строя даже на малых пробегах — 20–50 тыс. километров. По гарантии их меняли на модернизированные.

Второе место заняли опорные подшипники стоек. Они демонстрировали схожие сроки службы и также часто требовали замены.

Третье место — у генератора. Правда, он ломался не полностью, а отдельными частями: изнашивался ролик приводного ремня, обгонная муфта или подшипник.

Кроме того, эксперт отмечает, что «гидроавтоматы» на Camry XV70 нередко начинают беспокоить подергиваниями после 100 тыс. километров. Причина — износ фрикционов и втулок, а также засорение масляных каналов. Способствуют износу динамичные ускорения и локальные перегревы, тогда как штатный теплообменник, видимо, рассчитан на размеренную езду без пиковых нагрузок.

Среди других недостатков модели эксперт также называет низкий клиренс, тонкое лакокрасочное покрытие, устаревшую и медленную мультимедийку, а также слабую по меркам класса шумоизоляцию.

