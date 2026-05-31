В Москве внедорожник пьяного нарушителя продадут на аукционе

В Москве у водителя, повторно попавшегося за рулем в нетрезвом состоянии, изъяли автомобиль Land Rover Discovery. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчину остановили сотрудники полиции во время поездки по столице. Полицейские заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения, и предложили пройти медицинское освидетельствование. Однако он отказался, что по закону приравнивается к управлению автомобилем в нетрезвом виде.

Как отмечается, нарушение оказалось не первым. Мужчину уже лишили водительских прав, причем срок наказания на момент задержания еще не истек. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Дознаватель обратилась в суд с ходатайством об аресте автомобиля, чтобы впоследствии конфисковать его в пользу государства.

Хотя Land Rover был зарегистрирован на тетю фигуранта, фактически машиной пользовался только он. Закон допускает конфискацию транспортного средства у водителя, ранее лишенного прав за пьяную езду, даже если автомобиль оформлен на другого человека, но используется совместно.

Изучив материалы дела, суд наложил арест на внедорожник. После признания водителя виновным автомобиль стоимостью около 4,5 млн рублей будет конфискован и продан на аукционе.

