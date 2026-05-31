Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

Крупнейшего производителя мотоциклов KTM уличили в схеме с нелегальной регистрацией байков

KTM обвинили в искусственном занижении мощности моторов мотоциклов
Bulkin Sergey/Global Look Press

Крупнейшего европейского производителя мотоциклов KTM обвиняют в продаже незаконных байков. Как сообщает Carscoops со ссылкой на расследование ряда изданий, включая Spiegel и Manager Magazin, компания поставляет внедорожные мотоциклы с заниженной мощностью для получения одобрения для езды по дорогам общего пользования. После регистрации дилеры восстанавливают полную мощность мотоциклов.

В частности, в стандартной версии модель KTM 350 EXC-F выдает 51 л.с. и предназначен только для трека. Для регистрации его «душат» до 15 л.с., но затем снова возвращают прежнюю мощность с помощью прошивки. Один из дилеров предупредил, что в дефорсированном состоянии двигатели ломаются уже через 20 км.

Страховка на такие байки считается недействительной, а в случает ДТП собственнику грозит тюремный срок. Экологические тесты показали, что в восстановленном состоянии байки более чем вдвое превышают допустимый уровень шума, а выбросы CO сравнимы с тепловозом, сообщает Carscoops.

KTM в ответ заявил, что модификации делаются только по запросу клиента. При этом дилеры предупреждают покупателей, что после снятия ограничений байк становится нелегальным, но повлиять на его использование они не могут.

До этого стало известно, что в России состоялась сертификация мотоциклов известной чешской марки Jawa, которые в настоящий момент выпускаются в Индии. Согласно ОТТС, в России сертифицировано четыре модификации мотоцикла, включая 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. В версии 300 мотоцикл снабжен четырехтактным двигателем рабочим объемом 295 куб. см и мощностью 23 л.с. Другой мотор – объемом 334 «кубика» и мощностью 29−30 л.с.

Ранее в Госдуме поддержали идею разрешить мотоциклистам ездить по автобусной полосе.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!