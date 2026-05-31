Крупнейшего производителя мотоциклов KTM уличили в схеме с нелегальной регистрацией байков

Крупнейшего европейского производителя мотоциклов KTM обвиняют в продаже незаконных байков. Как сообщает Carscoops со ссылкой на расследование ряда изданий, включая Spiegel и Manager Magazin, компания поставляет внедорожные мотоциклы с заниженной мощностью для получения одобрения для езды по дорогам общего пользования. После регистрации дилеры восстанавливают полную мощность мотоциклов.

В частности, в стандартной версии модель KTM 350 EXC-F выдает 51 л.с. и предназначен только для трека. Для регистрации его «душат» до 15 л.с., но затем снова возвращают прежнюю мощность с помощью прошивки. Один из дилеров предупредил, что в дефорсированном состоянии двигатели ломаются уже через 20 км.

Страховка на такие байки считается недействительной, а в случает ДТП собственнику грозит тюремный срок. Экологические тесты показали, что в восстановленном состоянии байки более чем вдвое превышают допустимый уровень шума, а выбросы CO сравнимы с тепловозом, сообщает Carscoops.

KTM в ответ заявил, что модификации делаются только по запросу клиента. При этом дилеры предупреждают покупателей, что после снятия ограничений байк становится нелегальным, но повлиять на его использование они не могут.

До этого стало известно, что в России состоялась сертификация мотоциклов известной чешской марки Jawa, которые в настоящий момент выпускаются в Индии. Согласно ОТТС, в России сертифицировано четыре модификации мотоцикла, включая 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. В версии 300 мотоцикл снабжен четырехтактным двигателем рабочим объемом 295 куб. см и мощностью 23 л.с. Другой мотор – объемом 334 «кубика» и мощностью 29−30 л.с.

Ранее в Госдуме поддержали идею разрешить мотоциклистам ездить по автобусной полосе.