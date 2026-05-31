В России выставили на продажу уникальный Toyota Land Cruiser

В Абакане выставили на продажу уникальный автомобиль — Toyota Land Cruiser 105 2004 года выпуска, который за 22 года проехал всего 30 км. Об этом сообщает «MK»

Собственник продает автомобиль-«капсулу» за 21 млн рублей. Для сравнения: новый Land Cruiser 300 2026 года на российском рынке можно купить от 12,2 млн рублей.

Внедорожник сохранился практически идеально. На кузове и в салоне кое-где еще можно увидеть заводские защитные пленки. Из документов следует, что у машины только один владелец — это лишний раз подчеркивает её коллекционную ценность. Под капотом стоит хорошо известный 4,2-литровый дизель на 131 л.с., который работает в связке с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом.

Toyota Land Cruiser 105 — это более простая и заточенная под бездорожье версия модели 100. Она выпускалась с 1998 по 2007 год и отличалась зависимой передней подвеской, что давало ей феноменальную живучесть в тяжелых условиях. Такое предложение рассчитано прежде всего на коллекционеров, которые готовы платить за возможность владеть автомобилем, который больше нигде не встретишь.

До этого на аукционе Bring a Trailer в США выставили на продажу необычный Aston Martin DB9 2006 года. Автомобиль восстановили после аварии и превратили в копию машины, которой пользовался Джеймс Бонд — вымышленный британский суперагент, главный герой серии шпионских фильмов и книг, созданных писателем Яном Флемингом.

Ранее в Саратовской области выставили на продажу редкую «Ниву» с дизелем Peugeot.