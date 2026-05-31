Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

В России выставили на продажу уникальный Toyota Land Cruiser

В РФ выставили на продажу 22-летний Toyota Land Cruiser с пробегом 30 километров
Toyota

В Абакане выставили на продажу уникальный автомобиль — Toyota Land Cruiser 105 2004 года выпуска, который за 22 года проехал всего 30 км. Об этом сообщает «MK»

Собственник продает автомобиль-«капсулу» за 21 млн рублей. Для сравнения: новый Land Cruiser 300 2026 года на российском рынке можно купить от 12,2 млн рублей.

Внедорожник сохранился практически идеально. На кузове и в салоне кое-где еще можно увидеть заводские защитные пленки. Из документов следует, что у машины только один владелец — это лишний раз подчеркивает её коллекционную ценность. Под капотом стоит хорошо известный 4,2-литровый дизель на 131 л.с., который работает в связке с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом.

Toyota Land Cruiser 105 — это более простая и заточенная под бездорожье версия модели 100. Она выпускалась с 1998 по 2007 год и отличалась зависимой передней подвеской, что давало ей феноменальную живучесть в тяжелых условиях. Такое предложение рассчитано прежде всего на коллекционеров, которые готовы платить за возможность владеть автомобилем, который больше нигде не встретишь.

До этого на аукционе Bring a Trailer в США выставили на продажу необычный Aston Martin DB9 2006 года. Автомобиль восстановили после аварии и превратили в копию машины, которой пользовался Джеймс Бонд — вымышленный британский суперагент, главный герой серии шпионских фильмов и книг, созданных писателем Яном Флемингом.

Ранее в Саратовской области выставили на продажу редкую «Ниву» с дизелем Peugeot.

 
Теперь вы знаете
Метка от Ку-Клукс-Клана и дружба с королем. Что известно о посланнике президента США на ПМЭФ-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!