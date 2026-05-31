Россияне бросились скупать американские пикапы RAM

Продажи американских пикапов RAM в России выросли на 121%

Американские пикапы RAM набирают популярность в России, несмотря на логистические сложности и высокие пошлины, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

С января по апрель 2026 года в стране было зарегистрировано 892 новых автомобиля RAM. Это на 121% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда на учет поставили 403 пикапа, сообщил Целиков.

По его словам, бсолютное большинство продаж пришлось на модель RAM 1500 — 877 штук. Оставшиеся 15 автомобилей — это более мощные RAM 2500.

Пик продаж пришелся на февраль-март, когда RAM 1500 на короткое время обошел китайских конкурентов, в том числе лидера сегмента JAC T9.

Поскольку официальные поставки RAM в Россию прекращены, машины ввозят по схемам параллельного импорта. Основные каналы поставок — через ОАЭ и Киргизию. Несмотря на высокий утильсбор для крупных внедорожников и пикапов, покупатели готовы переплачивать за американский стиль и мощность, отметил эксперт.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

