В России сертифицировали брутальные версии внедорожника Tank 300

Компания Arctic Trucks Россия получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на серийное производство трех новых модификаций внедорожника Tank 300. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-служба компании.

Все три версии будут отличаться расширенными возможностями для бездорожья. Главное отличие — установка колес увеличенного размера: от 265/70 R17 до 315/70 R17.

Сертификацию также прошло дополнительное оборудование. В список вошли силовые пороги, дефлекторы окон и капота, тягово-сцепное устройство, внешний воздухозаборник (шноркель), электрическая лебедка под передний бампер, металлические защиты картеров двигателя, трансмиссии, радиатора и топливного бака, экспедиционный багажник, пневматический компрессор и кронштейн для крепления запасного колеса на заднем бампере.

Важное ограничение: ОТТС действует только для новых автомобилей, которые ранее не были зарегистрированы. Сертификация предназначена для серийного производства и не распространяется на уже эксплуатируемые машины.

До этого стало известно, что по итогам января-апреля 2026 года продажи новых автомобилей Lexus в России выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что УАЗ отправил на сертификацию обновленный внедорожник «Патриот».

 
