«На ходу оторвало люк»: кусок автобуса пробил лобовое стекло кроссовера

В Петербурге металлический люк вылетел в водителя и пробил насквозь кроссовер

В Санкт-Петербурге металлический люк пробил кроссовер с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«У лазурного на ходу оторвало люк <...> Металлическая деталь вылетела прямо во встречный кроссовер и пробила лобовое стекло. Водитель чудом остался жив», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что деталь полностью пробила лобовое стекло, а также оставила вмятину на капоте. Кроме того, в момент инцидента осколки разлетелись по салону кроссовера.

