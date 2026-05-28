Машину с людьми унесло течением в Дагестане

В Дагестане автомобиль с людьми унесло течением по реке

В Дагестане машину с людьми унесло течением реки на 500 метров. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Предварительно, трое мужчин на УАЗ пытались переехать реку Гюльгеричай, однако поток воды оказался слишком сильным. Люди смогли забраться на крышу авто и дождаться помощи», – говорится в публикации.

По данным региональной МЧС, инцидент произошел в селе Араг. Спасатели эвакуировали автомобилистов на берег. В результате произошедшего никто не пострадал.

