Россиянам рассказали, почему двигатель «жрет» масло

Потеря эластичности резиновых компонентов и износ цилиндро-поршневой группы — две главные причины повышенного расхода моторного масла в автомобиле. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев.



«Наиболее распространенной причиной повышенного расхода моторного масла является потеря эластичности и, как следствие, герметичности резиновых компонентов двигателя. Изношенные сальники и всевозможные уплотнительные прокладки являются причинами внешних течей мотора. Проблема устраняется их заменой», — сказал Плетнев.



Износ цилиндро-поршневой группы характерен для автомобилей со значительным пробегом. Из-за изменения геометрии цилиндра увеличивается зазор между стенкой и поршневыми кольцами, что приводит к утечке масла. В дальнейшем это вызывает коксование колец и повреждение стенок цилиндра, предупредил эксперт.



Третьей причиной повышенного расхода масла является неисправность системы вентиляции картерных газов. Из-за ее поломки жидкость не возвращается в картер, а попадает в систему впуска и затем в камеру сгорания, где сгорает вместе с топливом, сказал специалист.



По его словам, на высокий расход масла может влиять неисправность турбонагнетателя. Иногда по разным причинам нарушается отток масла из турбокомпрессора. Тогда часть масла попадает в турбину, а оттуда — в выхлопную систему или во впускной коллектор.



Пятая причина — использование масел, не одобренных автопроизводителем. Для каждого мотора инженеры подбирают оптимальную вязкость и допуски. Заливка неподходящей жидкости ведет к повышенному «аппетиту» двигателя, предупредил Плетнев.

