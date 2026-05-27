Видео: в Москве горящий автомобиль парализовал движение транспорта

Автомобиль загорелся на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинском проспекте (в районе д.82/2) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено и осуществляется по 3 полосе. В Дептрансе водителей призвали искать пути объезда проблемного участка шоссе.

До этого в Нижегородской области семь человек пострадали в аварии на трассе М-12. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии автобус выехал за пределы проезжей части. В момент ДТП транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть. По данным SHOT, автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Среди пострадавших – пять туристов из Северной Кореи и двое водителей.

