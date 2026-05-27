В Саратовской области выставили на продажу редкую «Ниву» с дизелем Peugeot

Alex PakhoMovie/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области за 350 тыс. рублей продается ВАЗ-21215 — редкая модификация легендарного внедорожника, оснащенная заводским турбодизельным двигателем Peugeot, сообщает портал Drom.

Под капотом этого автомобиля установлен мотор Peugeot XUD9SD, который развивает около 75 л.с. Такие «Нивы» выпускались мелкими сериями в 1990-е годы на дочернем предприятии «АвтоВАЗа» «Лада-Экспорт». Машины предназначались преимущественно для продажи за рубежом — внутрироссийскому покупателю эта версия была практически недоступна.

Продавец утверждает, что кузов автомобиля находится в достойном состоянии, все агрегаты работают штатно. Для коллекционеров и ценителей необычных модификаций это настоящая находка — особенно учитывая, что дизельная «Нива» всегда была скорее легендой, чем реальностью на наших дорогах.

В комментариях к объявлению пользователи разделились во мнениях. Одни называют машину отличной и жалеют, что она не стала массовой: «Турбодизель — это как раз то, что очень нужно обычной Ниве». Другие сомневаются в целесообразности покупки из-за скромных характеристик (75 л.с. для внедорожника — не слишком много) и потенциальных проблем с обслуживанием дизельной топливной аппаратуры.

До этого стало известно, что Горьковский автозавод на выставке COMVEX 2026 в Москве представил универсальную безрамную платформу для нового поколения легких коммерческих автомобилей.

Ранее Volga объявила цены на седан C50 и кроссоверы K40 и K50.

 
