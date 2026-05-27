Россиянам назвали особенности белорусского седана Belgee S50

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Максим Сачков подвел итоги длительного теста белорусского седана Belgee S50. За 9,5 тыс. километров пробега автомобиль успел раскрыть свой характер: где-то порадовать, где-то — заставить привыкать. Специалист выделил 10 ключевых особенностей машины.

Так, под капотом Belgee S50 — не турбомотор, который сегодня встречается повсеместно, а редкий для китайских моделей 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 122 л.с. Привод ГРМ здесь цепной, менять ремень каждые 60–80 тыс. километров не придется: ресурс цепи составляет не менее 150 тыс. Гидрокомпенсаторов в моторе нет, поэтому клапанам потребуется ручная регулировка раз в 100 тыс. километров.

Производитель официально разрешает заливать в седан бензин АИ-92. При нынешних ценах на топливо каждая заправка становится дешевле на целых 500 рублей по сравнению с 95-м, отметил эксперт.

Шестиступенчатый «автомат», которым оснащается S50, можно назвать задумчивым: пауза, затем легкий рывок, и только потом начинается разгон. Плавно тронуться с места удается не сразу, к этому нужно просто привыкнуть. Зато на трассе при спокойной езде со скоростью 90–100 км/ч расход топлива падает до 6–7 л. на «сотню» — достойный показатель для седана этого класса.

За физические кнопки климат-контроля — отдельное спасибо, сказал Сачков. Нажимать их можно вслепую, не отвлекаясь от дороги и не «ныряя» в бесконечные меню сенсорного экрана.

Багажник объемом 500 л. без труда вмещает детскую коляску, небольшой велосипед или пару больших чемоданов. Длинномеры до 1,7 метра можно перевозить, сложив заднее сиденье — целиком или по частям.

