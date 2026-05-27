Объятая пламенем фура в Петербурге попала на видео

В Петербурге на видео сняли вспыхнувший на дороге большегруз

В Санкт-Петербурге фура загорелась на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Фура полыхает на Приморском шоссе, сообщает читатель — и делится кадрами. Выясняем обстоятельства», – говорится в публикации.

Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как большегруз горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. По данным МЧС, спасатели ликвидировали возгорание: у Sitrak полностью выгорела кабина. В результате пожара никто не пострадал.

