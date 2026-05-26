Конституционный суд установил максимальный размер выплаты по ОСАГО

Александр Кряжев/РИА Новости

Расходы страховщика по ОСАГО на восстановительный ремонт автомобиля не могут превышать 400 тысяч рублей, разъяснил Конституционный суд РФ. Информация об этом опубликована на его официальном сайте.

Поводом для разбирательства стала жалоба АО «Т-Страхование». После ДТП застрахованный автовладелец потребовал оплатить восстановительный ремонт. Компания оценила ущерб по методике Центробанка в 320 тысяч рублей, но станция техобслуживания назвала другую цену работ — 580 тысяч рублей. Эта сумма превысила и оценку страховщика, и максимальный лимит.

В итоге станция ТО отказалась обслуживать поврежденный автомобиль. «Т-Страхование» выплатило хозяину машины 400 тысяч рублей, но он подал иск с требованием возместить разницу до реальной стоимости ремонта.

Суд встал на его сторону, указав, что закон гарантирует автовладельцу право на ремонт за счет страховщика, если его стоимость по методике ЦБ не превышает 400 тысяч рублей, а при срыве этого обязательства страховая компания обязана возместить фактические убытки.

При пересмотре дела Конституционный суд пришел к выводу, что закон об ОСАГО не обязывает страховщика доплачивать автовладельцу, если стоимость ремонта, рассчитанная по методике ЦБ, не выходит за рамки страхового лимита в 400 тысяч рублей — даже если станция техобслуживания оценила ее выше.

Ранее страховщики заявили о росте выплат по ОСАГО сверх лимита.

 
